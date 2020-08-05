Собянин открыл транспортную развязку у станции метро "Саларьево"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новую дорожную развязку на Киевском шоссе недалеко от станции метро "Саларьево". Об этом сообщает Агентство "Москва".

Транспортную развязку начали реконструировать в ноябре 2018 года. В январе 2020 года уже был открыт путепровод на съезде с улицы Родниковой к ТПУ "Саларьево".

"Продолжаем реконструкцию Киевского шоссе: заезды, съезды с Киевского шоссе, развязку, в том числе и развязку с переходом транспорта на транспортно-пересадочный узел "Саларьево", пересадку на метро. Важная очень стройка, потому что Киевское шоссе обслуживает сотни тысяч людей, проживающих как в Москве, так и в Подмосковье", – отметил мэр.

Собянин подчеркнул, что в районе станции метро "Саларьево" продолжает развиваться инфраструктура.

"Построены новые жилые районы, рекультивирована старейшая огромная свалка, которая здесь создавала экологический фон десятилетиями, построено метро, построены автовокзал, транспортно-пересадочный узел, новые школьные здания, детские сады. По сути дела, это небольшой город", – подчеркнул мэр Москвы.

Ранее глава города рассказал о реконструкции Филевского канализационного канала, которую планируют завершить к осени 2020 года. Сергей Собянин отметил, что изменения задуманы с целью создания Шелепихинской набережной. Впоследствии она будет продлеваться к крупным кварталам новой застройки.