Собянин открыл транспортную развязку у станции метро "Саларьево"

13:45
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новую дорожную развязку на Киевском шоссе недалеко от станции метро "Саларьево". Об этом сообщает Агентство "Москва".
Транспортную развязку начали реконструировать в ноябре 2018 года. В январе 2020 года уже был открыт путепровод на съезде с улицы Родниковой к ТПУ "Саларьево".
"Продолжаем реконструкцию Киевского шоссе: заезды, съезды с Киевского шоссе, развязку, в том числе и развязку с переходом транспорта на транспортно-пересадочный узел "Саларьево", пересадку на метро. Важная очень стройка, потому что Киевское шоссе обслуживает сотни тысяч людей, проживающих как в Москве, так и в Подмосковье", – отметил мэр.
Собянин подчеркнул, что в районе станции метро "Саларьево" продолжает развиваться инфраструктура.
"Построены новые жилые районы, рекультивирована старейшая огромная свалка, которая здесь создавала экологический фон десятилетиями, построено метро, построены автовокзал, транспортно-пересадочный узел, новые школьные здания, детские сады. По сути дела, это небольшой город", – подчеркнул мэр Москвы.
Ранее глава города рассказал о реконструкции Филевского канализационного канала, которую планируют завершить к осени 2020 года. Сергей Собянин отметил, что изменения задуманы с целью создания Шелепихинской набережной. Впоследствии она будет продлеваться к крупным кварталам новой застройки.
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