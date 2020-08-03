Собянин рассказал о реконструкции Филевского канализационного канала

14:28
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел работы по реконструкции Филевского канализационного канала. Он сообщил, что работы завершатся осенью 2020 года.
Он отметил, что реконструкция задумана с целью создания Шелепихинской набережной. Впоследствии она будет продлеваться к крупным кварталам новой застройки.
"Кроме того, здесь в створе будет сооружаться Северный дублер Кутузовского проспекта – одна из крупнейших дорожных строек, призванная разгрузить Кутузовский проспект. На сегодняшний день заканчиваются подготовительные работы", – рассказал Собянин.
Глава города добавил, что проект обеспечит запад и северо-запад Москвы надежной коммунальной инфраструктурой. Кроме того, он позволит начать строительство многоуровневой транспортной развязки на пересечении Шелепихинской набережной и Третьего транспортного кольца.
Генеральный директор Мосводоканала Александр Пономаренко в ходе доклада Собянину о ходе реконструкции сообщил, что работы должны завершиться в октябре. По его словам, проект завершен на 85%.
"Сейчас у нас осталось порядка 170 метров открытой траншеи и 180 метров щитовой проходки. 15 сентября мы рассчитываем запустить первый участок. В октябре месяце полностью запускаем весь канал", – рассказал Пономаренко.
Реконструкция Филевского канала осуществляется для строительства Северного дублера Кутузовского проспекта. Это связано со стремлением столичных властей улучшить транспортную ситуацию на дороге, а также обеспечить возможность обслуживания ремонта канализационной инфраструктуры без ограничения движения транспорта.
Ранее Собянин осмотрел работы по капитальному ремонту Большого Каменного моста. Он сообщил, что работы завершатся до конца 2021 года. Глава города подчеркнул, что Большой Каменный мост ни разу не ремонтировался за 80 лет своего существования.
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