Собянин открыл новый спортивный комплекс "Акватория "ЗИЛ"

14:38
Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
Сергей Собянин открыл спортивный комплекс "Акватория "ЗИЛ" – вторую очередь Центра водных видов спорта, построенного в рамках реорганизации территории бывшей промзоны ЗИЛа, сообщает Агентство "Москва".
"Первая очередь водного дворца спорта – это дворец Анастасии Давыдовой для занятий синхронным плаванием. И вот вторая – два 50-метровых бассейна, тренажерные залы и целый ряд других спортивных объектов в этом комплексе. Таких бассейнов в Москве немного, так что он будет востребован как профессиональными спортсменами, так и жителями города", – рассказал мэр столицы.
По его словам, основной крытый бассейн предназначен прежде всего для спортивных школ по плаванию. Однако там смогут заниматься все желающие, уточнил глава города. А бассейн на улице будет открыт круглый год, добавил он.
Строительство было завершено в ноябре 2019 года. В комплексе находятся два бассейна – открытый и крытый. Первый оборудован подводным освещением и системой подогрева обходных дорожек.
Крытый бассейн полностью соответствует международным стандартам тренировочного процесса профессиональных спортсменов. При проведении соревнований возможно размещение телескопических трибун на 450 зрителей.
В "Акватории "ЗИЛ" также есть батутно-акробатический зал с полным комплектом оборудования для тренировок спортсменов олимпийского уровня. Там работает система измерения времени полета и горизонтального перемещения спортсмена на батуте.
С 5 июня в "Акватории "ЗИЛ" проходят тренировки членов сборных команд Москвы. В перспективе в спортивном комплексе планируется организовать тренировки свыше 800 профессиональных спортсменов.
Ранее на юге столицы на реконструкцию закрыли стадион имени Эдуарда Стрельцова. Работы должны закончить в 2024 году, вместимость арены увеличится до 15 тысяч зрителей. Проводить домашние матчи Футбольной национальной лиги (ФНЛ) "Торпедо" будет в Спортивном городке комплекса "Лужники".
В 2021 году в Москве на территории бывшего Тушинского аэродрома введут в эксплуатацию спортивный комплекс с ледовой ареной, центрами художественной гимнастики и автомобильного спорта. Ледовая арена будет включать в себя два катка с прокатом и трибунами. В центре художественной гимнастики разместят два зала с трибунами-блитчерами, зал для занятий хореографией, фитнес-клуб, бассейн и выставочную зону. А в центре автомобильного спорта будут кабинеты Российской автомобильной федерации, помещения Федерации фехтования России и мастерская для ремонта экипировки.
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