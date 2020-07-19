Собянин рассказал о реконструкции объектов в столице, построенных к Олимпиаде-80

15:53
Фото: vk.com/mossobyanin
Сергей Собянин назвал Олимпиаду инвестицией в будущее Москвы и рассказал, какие спортивные объекты, построенные к Играм 1980 года, реконструируются в городе.
"Ровно 40 лет назад в Москве открылись летние Олимпийские игры. Самое крупное спортивное событие для нашей страны в прошлом веке. Поскольку два года назад мы проводили чемпионат мира по футболу, я хорошо понимаю, какая это колоссальная задача – принять Олимпиаду", – написал мэр на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
По его словам, перед Олимпиадой-80 в Москве работало 166 спортивных сооружений, из которых только 21 отвечало международным требованиям. Также была нехватка гостиниц, мест общественного питания, бытовых услуг.
"Началась грандиозная стройка. В шести округах Москвы появились самые передовые спорткомплексы: в районе проспекта Мира и Ленинградского проспекта, в Крылатском, Измайлово, конноспортивный комплекс "Битца", расширились "Лужники", – отметил глава города.
Мэр напомнил, что олимпийские объекты до сих пор служат столице. Например, "Лужники" были главной ареной ЧМ-2018 года.
"Спортзал "Дружба" – знаменитая "ракушка" – тоже переживает второе рождение. После реконструкции там будут проходить соревнования, выставки и концерты. Идет комплексное благоустройство в конноспортивном комплексе "Битца", который строили специально к Олимпиаде-80", – подчеркнул Собянин.
В честь 40-летия проведения летних Олимпийских игр в Москве портал "Узнай Москву" подготовил новый квест. Для участников квеста подготовили много вопросов по поводу организации Олимпиады-80. Они посвящены в том числе комплексу "Лужники", архитектурным особенностям сооружений, которые построили специально к спортивным соревнованиям, а также Олимпийской деревне.
19 июля с 21:00 на фасадах Останкинской телебашни и гостиницы "Космос" появятся открытки с символикой ХХII летних Олимпийских игр 1980 года.
Все желающие смогут увидеть улетающий в небо талисман соревнований – олимпийского Мишку, а также официальную эмблему Игр "Москва 1980". Уточняется, что Останкинская телебашня является символом советского и российского телевидения. 40 лет назад она осуществляла трансляцию телевизионного сигнала, чтобы все граждане СССР могли наблюдать Олимпийские состязания.
XXII летние Олимпийские игры проводились с 19 июля по 3 августа 1980 года.
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