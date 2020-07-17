Открытки с символикой Олимпиады-80 появятся на Останкинской башне и гостинице "Космос"

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

На фасадах Останкинской телебашни и гостиницы "Космос" появятся открытки с символикой ХХII летних Олимпийских игр 1980 года. Наблюдать их смогут москвичи и гости города 19 июля с 21:00, говорится на официальном сайте башни.

"Все желающие смогут увидеть улетающий в небо талисман соревнований – олимпийского Мишку, а также официальную эмблему Игр "Москва 1980". В это же время на фасаде гостиницы "Космос" зажгутся окна гостиничных номеров с праздничным посланием столице: "Москва – 80!", – сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что Останкинская телебашня является символом советского и российского телевидения. 40 лет назад она осуществляла трансляцию телевизионного сигнала, чтобы все граждане СССР могли наблюдать Олимпийские состязания.

"Наши светодизайнеры разместят на фасаде башни символы Олимпиады-80, чтобы напомнить всем о важности единства и взаимной поддержки", – делится начальник отдела развития Останкинской телебашни Анна Нефедова.

XXII летние Олимпийские игры проводились с 19 июля по 3 августа 1980 года. С ними связана московская гостиница "Космос", открытая для приема иностранных спортсменов, официальных делегаций, а также болельщиков. Увидеть символы Олимпийских игр горожане смогут на фасадах в течение трех часов (до полуночи).

Ранее министр спорта поздравил россиян с 40-летним юбилеем Олимпиады 1980 года. "Поздравляю спортсменов, тренеров, работников спортивной отрасли и, конечно, болельщиков с юбилеем Олимпиады-80 и желаю всем крепкого здоровья, успехов и новых свершений!" – следует из поздравления Олега Матыцина.