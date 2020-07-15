ВДНХ запускает проект "Литературная беседка"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

ВДНХ запускает новый проект под названием "Литературная беседка", который объединит любителей поэзии и прозы. На литературных вечерах приглашенные актеры будут декламировать стихи или отрывки из прозы, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Как отмечается, все желающие смогут послушать и прочитать вслух художественные произведения, а также поучаствовать в обсуждении классиков. Первый литературный вечер, который состоится 18 июля в 21:00, будет посвящен советскому поэту-шестидесятнику Евгению Евтушенко.

"Мероприятия будут проходить в Доме культуры – это один из центров притяжения любителей литературы и искусства на ВДНХ. Планируется, что литературные вечера будут приурочены к дням рождения советских поэтов и писателей", – рассказали в пресс-службе ВДНХ.

Расписание встреч можно посмотреть на сайте ВДНХ. Вход на мероприятия бесплатный, по предварительной регистрации.

Ранее стало известно, что на ВДНХ с 14 июля возобновятся экскурсии в музеях и павильонах. Несмотря на отмену ограничений, для посещений будут действовать строгие санитарные правила. Так, обзорные экскурсии по парку одновременно сможет посещать не более 10 человек, а в музеях – не более пяти.

В павильонах и музейных пространствах сохранится требование по масочному режиму и безопасной дистанции. Кроме того, на входе и выходе необходимо будет обработать руки антисептиком. Наконец продажа билетов пока доступна только онлайн из соображений безопасности.

