На ВДНХ нашли историческую вывеску павильона № 8

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Историческую вывеску павильона № 8 "Юные натуралисты" нашли в ходе реставрационных работ на ВДНХ. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

На фасаде павильона она находилась с момента постройки в 1954 году. Посла 1959 года этот элемент декора считался утраченным.

Как рассказал руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов, историческая вывеска сохранилась под табличкой более позднего времени. Он отметил, что первоначально вывеску хотели восстановить по фотографиям оригинала.

"Место, где она размещалась, было закрыто панелью. При ее демонтаже специалисты обнаружили вывеску образца 1959 года "Юные натуралисты и техники". В свою очередь, под ней оказалась самая первая вывеска, размещенная на здании в 1954 году – "Юные натуралисты", – рассказал эксперт.

По словам Емельянова, оригинальную вывеску расчистят и укрепят. Что касается таблички 1959 года, то ее также сохранят, но решение по ее экспонированию будет принято позднее.

Павильон № 8 был построен в период 1952–1954 годов и стал вторым, посвященным юным натуралистам. Уникальный облик зданию придавал стеклянный купол в центре строения и два остекленных круглых флигеля.

Ранее на ВДНХ в Москве обнаружили часть легендарной скульптуры матроса, которая до 1959 года украшала фасад здания павильона №15 "Радиоэлектроника и связь". На основании части головы декоративный элемент будет полностью восстановлен.

