Зона отдыха с бассейнами появится в парке Северного речного вокзала

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В парке Северного речного вокзала начали создавать зону отдыха с бассейнами, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Рассчитана она будет на 200 человек и будет включать в себя три бассейна с подогревом, а также отдельную часть для детей.

Помимо этого, сейчас в парке реконструируют два существующих фонтана и возводят новый, продолжается реставрация исторического ограждения, памятников, балюстрады, пяти павильонов причальной части, декоративных элементов парковой архитектуры и лестничных спусков.

По словам заммэра, в работах задействованы около 1,2 тысячи сотрудников и 145 единиц техники. Как и планировалось, реконструкция завершится к 1 сентября, напомнил Бирюков.

Общая площадь благоустройства парка Северного речного вокзала – 49 гектаров. Там обустроят 19 километров дорожно-тропиночной сети, установят 26 павильонов и более 800 современных энергоэффективных опор освещения.

На территории появятся восемь детских, пять спортивных площадок и девять площадок для тихого отдыха. Также в парке высадят около семи тысяч деревьев, более трех тысяч кустарников, свыше пяти тысяч квадратных метров цветников и 22 гектара газона.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что реставрация Северного речного вокзала завершится в столице ко Дню города. Он отметил, что все будет готово в соответствии с графиком, несмотря на то что работы прерывались из-за пандемии коронавируса.