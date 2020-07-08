Зона отдыха с бассейнами появится в парке Северного речного вокзала

08:43
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В парке Северного речного вокзала начали создавать зону отдыха с бассейнами, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Рассчитана она будет на 200 человек и будет включать в себя три бассейна с подогревом, а также отдельную часть для детей.
Помимо этого, сейчас в парке реконструируют два существующих фонтана и возводят новый, продолжается реставрация исторического ограждения, памятников, балюстрады, пяти павильонов причальной части, декоративных элементов парковой архитектуры и лестничных спусков.
По словам заммэра, в работах задействованы около 1,2 тысячи сотрудников и 145 единиц техники. Как и планировалось, реконструкция завершится к 1 сентября, напомнил Бирюков.
Общая площадь благоустройства парка Северного речного вокзала – 49 гектаров. Там обустроят 19 километров дорожно-тропиночной сети, установят 26 павильонов и более 800 современных энергоэффективных опор освещения.
На территории появятся восемь детских, пять спортивных площадок и девять площадок для тихого отдыха. Также в парке высадят около семи тысяч деревьев, более трех тысяч кустарников, свыше пяти тысяч квадратных метров цветников и 22 гектара газона.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что реставрация Северного речного вокзала завершится в столице ко Дню города. Он отметил, что все будет готово в соответствии с графиком, несмотря на то что работы прерывались из-за пандемии коронавируса.
Северный речной вокзал преобразится ко Дню города
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