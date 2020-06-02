Собянин назвал сроки окончания реставрации Северного речного вокзала

Фото: stroi.mos.ru

Реставрация Северного речного вокзала завершится в Москве ко Дню города, сообщил Сергей Собянин в ходе осмотра работ на вокзале и прилегающей к нему территории.

Мэр подчеркнул, что крупномасштабная реконструкция вокзала возобновлена и, несмотря на сдвижку работ, все будет готово в соответствии с графиком, утвержденным по благоустройству этой территории.

Он уточнил, что в рамках работ реконструируют набережную, в свое время заброшенную, морально и физически устаревшую, также реконструируют очистные сооружения, подведут электричество к подъезжающим кораблям, "чтобы в Москву-реку ничего не пришлось сбрасывать и чтобы это была экологически чистая зона, несмотря на движение пароходов".

"Все это одновременно реставрируется, реконструируется и будет сдано ко Дню города. Масштабная работа, огромная, сложная. Она была остановлена в связи с пандемией. Сегодня восстановлена и ведется в полном объеме. Несмотря на сдвижку работ, надеюсь, что все будет готово в соответствии с графиком, утвержденным по благоустройству этой огромной территории", – заявил Сергей Собянин.

В трехэтажном вокзальном здании площадью 5,3 тысячи квадратных метров и протяженностью вдоль берега 150 метров противоаварийные и реставрационные работы проводятся с 2018 года. Реставрировать будут и уникальные интерьерные элементы, среди которых башенные часы XVIII-XIX веков, фарфоровые медальоны у главного входа, звезда на шпиле.

Набережную и площадь у здания Северного речного вокзала благоустроят в едином стиле, обустроят детские и спортивные площадки, зону отдыха с тремя бассейнами, проложат велодорожку. На набережной отремонтируют все 17 причалов.

Недалеко от вокзала создадут пересадочный узел для приема туристических автобусов, где можно будет воспользоваться электрическими шаттлами, которые доставят до самого причала. Благодаря этому можно будет сохранить экологию парка.

Также организуют электроснабжение пришвартованных судов от береговой сети, им не придется прибегать к использованию дизельных двигателей во время стоянки.

После завершения благоустройства обоих парков в районе Северного речного вокзала создадут новое общественное пространство площадью около 100 гектаров.

"Мосгорсправка": благоустройство парка Северного речного вокзала

Ранее глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов рассказал, что реконструкцию Северного речного вокзала завершат в 2020 году. Он отметил, что на первом этапе работ осложнение вызвало то, что здание находилось в аварийном состоянии. В связи с этим пришлось потратить много времени на подготовку инженерных коммуникаций.

В 2018 – начале 2019 года были завершены противоаварийные работы. В 2019 году завершено большинство работ, связанных с внешним обликом здания, и сейчас завершаются в интерьерах этого объекта, отметил Емельянов.