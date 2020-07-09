В центре "Космонавтика и авиация" на ВДНХ появились новые экспонаты

Фото: пресс-служба ВДНХ

Коллекция центра "Космонавтика и авиация" на ВДНХ пополнилась историческими и интерактивными экспонатами. Есть и новые архивные документы, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"В павильоне "Космос" появились новые экспонаты. Среди них макет орбитальной станции "Салют-6" и макет ракеты по проекту Константина Циолковского. Ждет посетителей и новая мультимедийная зона, посвященная спутнику "ВДНХ-80", – рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Проект космической ракеты Циолковского, разработанный за полвека до первых реальных полетов, реализовали на практике – инженеры восстановили его на основе чертежей. Выяснилось, что, несмотря на необычный внешний вид, общий принцип этой ракеты подобен современному.

Кроме того, на выставке можно ознакомиться с "ракетным поездом" – это прототип многоступенчатой ракеты, также придуманный Константином Циолковским. Находится он в зоне "КБ-1. Космический бульвар".

Советскую космическую станцию "Салют-6" представили на выставке в виде макета. Объект проработал в космосе в течение пяти лет – с 1977 по 1981 год. Именно эту станцию впервые посетили международные экипажи.

Экспозицию космического павильона также пополнила мультимедийная зона, полностью посвященная спутнику "ВДНХ-80", который был запущен в накануне юбилея парка культуры и отдыха.

Центр "Космонавтика и авиация" на ВДНХ работает с 16 июня. Некоторые зоны и экспонаты пока недоступны в целях безопасности, кроме того, введено разделение посетителей по сеансам – одновременно выставку может посетить не более 100 человек.

Ко Дню космонавтики в России на ВДНХ подготовили онлайн-программу. В социальных сетях парка провели диктант на знание космической тематики, а также организовали встречу с астронавтами. Участниками программы стали порядка 2 миллионов человек.

