Центр "Космонавтика и авиация" на ВДНХ запускает образовательную программу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Новая образовательная программа стартует в центре "Космонавтика и авиация" на ВДНХ. Для посетителей подготовили показы документальных и художественных фильмов, тематические лекции и паблик-токи, спектакли и концерты. Первые из них пройдут в праздничные дни, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Гендиректор АО "ВДНХ" Сергей Шогуров рассказал, что за два года работы было проведено множество просветительских мероприятий.
"Теперь мы запускаем образовательную программу, где к этим событиям добавятся показы документальных и художественных фильмов о космонавтике и смежных науках, мастер-классы и лекции, спектакли и концерты для посетителей разных возрастов", – приводятся в сообщении слова Шогурова.
В субботу в центре отметят 60-летний юбилей создания первого отряда космонавтов СССР, в числе которых были Юрий Гагарин, Алексей Леонов, Герман Титов и еще девять человек. Документальный фильм "Стать космонавтом" покажут в 14:30.
В этот же день в 15:00 состоится встреча с победителем всероссийского инженерного конкурса "Будущее авиации" Денисом Прудником. Он расскажет о процедуре отбора астронавтов.
8 марта образовательная программа будет посвящена Международному женскому дню. А в понедельник, 9 марта, центр "Космонавтика и авиация" "Космонавтика и авиация" приглашает всех желающих отметить день рождения первого космонавта Земли Юрия Гагарина. В 16:00 юным посетителям покажут спектакль "Это просто космос какой-то!".
Ранее стало известно, что на ВДНХ планируют отмечать 8 Марта несколько дней. Москвичей и гостей города приглашают на лекции, экскурсии и другие мероприятия.
В Международный женский день всадники Кремлевской школы верховой езды поздравят посетительниц с праздником и подарят им цветы из Ботанического сада. Все будет проходить на площади Промышленности с 12:00 до 14:00. А с 14:00 до 16:00 у арки главного входа цветы представительницам прекрасного пола будут дарить волонтеры в рамках всероссийской акции "Вам, любимые!".
В пятницу, 6 марта, в Доме культуры запланировано выступление оркестра Академии джаза Игоря Бутмана под управлением Павла Овчинникова. С 7 по 9 марта для посетителей "Городской фермы" пройдут цветочные мастер-классы, весенние посиделки и чаепитие.
Бесплатные тематические экскурсии, на которых расскажут о скульпторе Вере Мухиной, девушках на фонтане "Дружба народов", скульптурах на павильонах "Республика Беларусь" и "Земледелие" и других женских образах, связанных с ВДНХ, пройдут 7 марта в 14:00 и 8 марта в 12:00. На экскурсии нужна предварительная регистрация.
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