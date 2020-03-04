Зеленый тирамису и суфле из киви научат готовить на фестивале "Вам, любимые"

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Зеленый тирамису и суфле из киви научат готовить посетителей фестиваля "Вам, любимые" с 7 по 9 марта 2020 года. Об этом сообщили в оргкомитете цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

В оргкомитете рассказали, что на фестивале в течение трех дней горожан ждут оригинальные подарки к Международному женскому дню и увлекательные творческие занятия, в том числе и кулинарные.

На площадках фестиваля будут работать семь кулинарных школ, которые раскроют 30 уникальных рецептов. Под руководством опытных поваров гостей научат готовить зеленый тирамису, суфле из киви, смузи с бананом и базиликом, цукаты, королевскую ватрушку, сладкий сырный крем и скандинавский сэндвич.

Кулинарные школы откроются на Манежной площади, площади Революции и на переходе между ними, а также в Камергерском переулке, на Школьной улице и на Тверском бульваре. Мастер-классы начнутся в 12:00 и закончатся в 18:45.

Ранее сообщалось, что посетительницы ВДНХ 8 Марта получат подарки от роботов. Электронные кавалеры подарят женщинам цветы, а также исполнят для них серенаду.

В этот день столичное метро также вручит подарки женщинам. На стойках "Живое общение" их будут ждать букеты цветов и косметические патчи для глаз. Всего в этот день сотрудники метро подарят более 1,5 тысячи букетов.

Также в честь 8 Марта столичные парки готовят праздничную программу. В частности, в Парке Горького, саду имени Баумана, музее-заповеднике "Царицыно", парке "Сокольники" и других зонах отдыха 8 Марта пройдут концерты, спортивные марафоны, флешмобы и мастер-классы.