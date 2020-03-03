Цветы и патчи подарят женщинам в метро 8 Марта

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Сотрудники метро на стойках "Живое общение" вручат подарки пассажиркам в Международный женский день. Об этом говорится на сайте подземки.
"В Международный женский день по поручению мэра Москвы проезд в метро и на Московском центральном кольце (МЦК) будет бесплатным для всех женщин. Также представительницы прекрасного пола смогут получить на информационных стойках "Живое общение" подарки от метрополитена", – говорится в сообщении.
Заместитель начальника метро по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова рассказала, что 8 Марта женщин будут ждать букеты цветов и косметические патчи для глаз. Всего в этот день сотрудники метро вручат более 1,5 тысячи букетов цветов.
Ранее сообщалось, что посетительницы ВДНХ 8 Марта получат подарки от роботов. Электронные кавалеры подарят женщинам цветы, а также исполнят для них серенаду.
Так, робот "Борис" будет обсыпать дам комплиментами, "Теспиан" и "Василий" споют для прекрасной половины человечества песни, а "Бармен" преподнесет различные напитки. Кроме того, роботы раздадут весенние поздравительные открытки, исполнят танцевальные номера и удивят женщин другими сюрпризами.
Также в честь 8 Марта столичные парки готовят праздничную программу. В частности, в Парке Горького, саду имени Баумана, музее-заповеднике "Царицыно", парке "Сокольники" и других зонах отдыха 8 Марта пройдут концерты, спортивные марафоны, флешмобы и мастер-классы.
В Международный женский день представительницы прекрасного пола смогут воспользоваться правом бесплатного проезда в общественном транспорте Москвы и Московской области. Бесплатным в том числе будет проезд в электричках, за исключением поездов "Аэроэкспресса" до аэропортов.
Что подарить девушке на 8 Марта
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