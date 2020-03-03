Роботы подарят женщинам цветы и споют для них серенады на ВДНХ

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Посетительницы ВДНХ 8 Марта получат подарки от роботов. Электронные кавалеры подарят женщинам цветы, а также исполнят для них серенаду, сообщили в пресс-службе "Роботостанции".

"Четвертый год подряд робот "Бакстер" одаряет прекрасную половину человечества розами в солнечный день 8 марта. С каждым годом количество цветов растет, и в 2020 году он готов побить свой рекорд и подарить 4 тысячи роз всем посетительницам павильона", – говорится в сообщении.

Отмечается, что робот "Борис" будет обсыпать дам комплиментами, "Теспиан" и "Василий" споют для прекрасной половины человечества песни, а "Бармен" преподнесет различные напитки. Кроме того, роботы раздадут весенние поздравительные открытки, исполнят танцевальные номера и удивят женщин другими сюрпризами.

Ранее стало известно, какие подарки дамы хотят получить в Международный женский день. Сообщалось, что среди наиболее популярных желаний были особенно выделены ювелирные украшения, косметика и парфюмерия.

Также в честь 8 Марта столичные парки готовят праздничную программу. В частности, в Парке Горького, саду имени Баумана, музее-заповеднике "Царицыно", парке "Сокольники" и других зонах отдыха 8 Марта пройдут концерты, спортивные марафоны, флешмобы и мастер-классы.