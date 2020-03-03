Фестиваль "Вам, Любимые" развернется в Москве на 14 площадках

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве с 7 по 9 марта пройдет фестиваль "Вам, Любимые". Он состоится на 14 площадках города, сообщили в оргкомитете цикла городских и уличных мероприятий "Московские сезоны".

В частности, фестивальные площадки развернутся на площади Революции, Манежной, Тверской и Пушкинской площадях, в Новопушкинском сквере, Камергерском переулке, на Школьной улице, а также на Страстном, Петровском, Рождественском, Сретенском и Тверском бульварах.

Гостей праздника ждут свыше 400 мастер-классов по флористике, созданию необычных подарков, приготовлению десертов.

"На фестивале можно будет приобрести красивейшие букеты и цветочные композиции, авторские украшения и аксессуары, а также всевозможные сувениры", – добавили в пресс-службе.

Помимо этого, на фестивале будут читать стихи поэтом Серебряного века и показывать интерактивные представления. Также запланировано проведение конкурса на лучший комплимент.

Ранее сообщалось, что праздничную программу к Международному женскому дню подготовили 18 столичных парков. В Парке Горького, саду имени Баумана, музее-заповеднике "Царицыно", парке "Сокольники" и других зонах отдыха 8 Марта пройдут концерты, спортивные марафоны, флешмобы и мастер-классы.

Также стало известно, какие подарки хотят получить женщины в честь праздника. Среди наиболее популярных желаний оказались ювелирные украшения, косметика и парфюмерия.