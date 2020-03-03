Фестиваль "Вам, Любимые" развернется в Москве на 14 площадках

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Москве с 7 по 9 марта пройдет фестиваль "Вам, Любимые". Он состоится на 14 площадках города, сообщили в оргкомитете цикла городских и уличных мероприятий "Московские сезоны".
В частности, фестивальные площадки развернутся на площади Революции, Манежной, Тверской и Пушкинской площадях, в Новопушкинском сквере, Камергерском переулке, на Школьной улице, а также на Страстном, Петровском, Рождественском, Сретенском и Тверском бульварах.
Гостей праздника ждут свыше 400 мастер-классов по флористике, созданию необычных подарков, приготовлению десертов.
"На фестивале можно будет приобрести красивейшие букеты и цветочные композиции, авторские украшения и аксессуары, а также всевозможные сувениры", – добавили в пресс-службе.
Помимо этого, на фестивале будут читать стихи поэтом Серебряного века и показывать интерактивные представления. Также запланировано проведение конкурса на лучший комплимент.
Ранее сообщалось, что праздничную программу к Международному женскому дню подготовили 18 столичных парков. В Парке Горького, саду имени Баумана, музее-заповеднике "Царицыно", парке "Сокольники" и других зонах отдыха 8 Марта пройдут концерты, спортивные марафоны, флешмобы и мастер-классы.
Также стало известно, какие подарки хотят получить женщины в честь праздника. Среди наиболее популярных желаний оказались ювелирные украшения, косметика и парфюмерия.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: