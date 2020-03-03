Женщины рассказали, что хотят получить в подарок на 8 Марта

Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Российские женщины сообщили, что хотели бы получить в подарок в Международный женский день. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса объявлений "Авито".
Сообщается, что в нынешнем году возросло число мужчин, планирующих поздравить женщин с праздником 8 Марта – до 93 процентов. В прошлом году показатель составил 90 процентов.
"Сильнее всего в этот праздник девушки хотят получить в подарок ювелирное украшение (41 процент), а также косметику и парфюмерию (40 процентов). Почти треть (31 процент) россиянок будет рада подарочным сертификатам, а 23 процентам нужны туристические путевки. Гаджеты интересны только 16 процентам женщин", – отмечается в материале.
Специалисты подчеркивают, что в нынешнем году мужчины смогли угадать с выбором подарка женщинам на 8 Марта. В частности, большинство представителей сильного пола планируют подарить косметику и парфюмерию – 43 процента. Чуть более четверти мужчин подготовили в подарок ювелирные украшения. Еще 22 процента – подарочные сертификаты.
Наибольшее количество мужчин (35 процентов) потратят на подарки к 8 Марта от 1 до 3 тысяч рублей. 24 процента опрошенных планируют купить подарок на сумму от 3 до 5 тысяч рублей, 11 процентов – от 5 до 10 тысяч. Еще 18 процентов респондентов потратят менее 1 тысячи рублей.
"Большинство женщин (40 процентов) в 2019 году получили в подарок на Международный женский день косметику и парфюмерию. Далее в рейтинге подарков следовали ювелирные украшения (19 процентов), подарочные сертификаты (18 процентов), одежда и обувь (11 процентов), бытовая техника (7 процентов)", – подвели итог в исследовании.
Добавляется, что опрос был проведен в феврале 2020 года методом онлайн-голосования. В нем приняли участие россияне старше 18 лет. Всего на вопросы экспертов ответили 3 тысячи мужчин и женщин.
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