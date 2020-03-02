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Общество

18:46

Более 40 творческих мероприятий пройдет на фестивале "Букинист" в марте

город общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Лекции, литературные чтения и встречи с писателями можно будет посетить в столице. Мероприятия будут организованы во время фестиваля "Букинист", сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Как рассказали в оргкомитете цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны", на Новом Арбате гостей ждет большой выбор литературы.

Кроме того, на площадке планируются бесплатные мастер-классы. Участники узнают, как изготовить марионеток, закладки для книг и смастерить домашний театр. Ожидается, что 5 марта пройдет чтение сказки "Приключения Алисы в Стране чудес". На следующий день запланирован литературный вечер "Проза и стихи Цветаевой и Ахматовой". В Международный женский день посетителей ждет мини-спектакль из отрывков романа "Евгений Онегин".

По словам организаторов, в первый месяц весны на фестивале запланировано свыше 40 мероприятий, среди которых лекции, поэтические вечера, а также встречи с авторами произведений. Побывать на этом мероприятии москвичи и гости столицы смогут с 11:00 до 21:00 по будням и с 11:00 до 22:00 по выходным, вход свободный.

Ранее сообщалось, что российские библиотеки получат более 4 тысяч книг от московских властей. Акция "Дарите книги с любовью" проводилась с 10 по 16 февраля.

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