Москву украсят плакаты с цветами в честь 8 Марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Столицу подготовят к празднованию Международного женского дня, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу комплекса городского хозяйства Москвы.

В частности, к 8 Марта в городе будет работать особая праздничная архитектурная подсветка, которая украсит несколько улиц. Кроме того, к празднику подготовят и подсветку домов-"книжек" на Новом Арбате. Также на медиафасадах зданий планируют запустить поздравительное видео.

Ролики в честь Международного женского дня покажут и на фасаде дома № 7 на Тверской улице. Также в пресс-службе сообщили, что столицу украсят плакатами с яркими цветами.

"Весенние праздничные плакаты с яркими цветами украсят столичные улицы в преддверии Международного женского дня. Порядка 400 из них разместят на билбордах, остановочных павильонах и афишных стендах", – отметили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что чаще всего женщины хотели бы в подарок на 8 Марта ювелирное украшение. Вторыми по популярности подарками стали косметика и парфюмерия. 31% опрошенных женщин пожелали бы получить подарочные сертификаты.