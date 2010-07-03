Более 40 тысяч женщин получили тюльпаны 8 Марта

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Волонтеры поздравляли женщин 8 Марта в метро, аэропортах, на вокзалах и в парках.

Поздравления получили более 40 тысяч москвичек в рамках акции "Вам, любимые!". По Москве акция проходила на 52 городских площадках, над ней работали более 600 волонтеров, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В первую очередь они дарили цветы тем, кто в праздничный день выполнял свой профессиональный долг. Это сотрудницы сферы городского хозяйства, учреждений культуры, социальных и медицинских организаций. В том числе акция прошла в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Поздравления получили пациентки и весь медицинский персонал. Также цветы вручили работницам сферы ЖКХ на Манежной площади.

Также москвичек ждали приятные поздравления в метро. На станциях столичного метрополитена "Курская", "Арбатская", "Тургеневская", "Чистые пруды", "Охотный Ряд", "Театральная" играли классическую музыку участники проекта "Музыка в метро", а волонтеры здесь же дарили женщинам тюльпаны. Отмечается, что в этой акции уже не первый раз участвовал заслуженный артист России Вячеслав Манучаров.

Также поздравляли представительниц прекрасного пола в аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево, помещениях Казанского, Ленинградского и Павелецкого вокзалов. Кроме того, женщин ждали поздравления на трамвайном маршруте "А", в пансионате для ветеранов труда № 31, в парке "Зарядье", Парке Горького и парке Победы.

В парке Победы прошел праздничный флешмоб. Волонтеры подарили сотни тюльпанов женщинам, а после этого выстроились в большую живую "восьмерку".

Ранее сообщалось, что демонстрационный павильон МЦД на площади Киевского вокзала 8 Марта посетили более 1100 человек. Посетительницам Музея Победы в честь праздника подарили тысячу тюльпанов. Почти два десятка московских парков поучаствовали в акции и устроили различные культурно-массовые мероприятия в честь Международного женского дня.