Собянин и Воробьев сделали проезд на транспорте 8 марта бесплатным для женщин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Международный женский день представительницы прекрасного пола смогут воспользоваться правом бесплатного проезда в общественном транспорте Москвы и Московской области. Решение об этом подарке женщинам приняли мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Уточняется, что бесплатным в том числе будет проезд в электричках, за исключением поездов "Аэроэкспресса" до аэропортов.

"Немного забегая вперед – о подарке к 8 Марта. Мы договорились с Андреем Воробьевым, что в этот день проезд на общественном транспорте Москвы, Подмосковья и в пригородных электричках для всех женщин будет бесплатным. Парковка на столичных улицах 8 и 9 марта тоже будет бесплатной", – написал Собянин в социальной сети Twitter.

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Ранее сообщалось, что припарковать машину на улицах столицы, входящих в зону городского платного парковочного пространства, можно будет бесплатно в честь Международного женского дня.

Парковка 8 и 9 марта будет бесплатной в том числе в местах с повышенным тарифом. Отмечается, что интенсивность движения транспорта в праздники традиционно снижается, поэтому бесплатные парковки не повлияют на загруженность дорог.

Плоскостные парковки со шлагбаумами останутся платными и продолжат работать в обычном режиме по действующим тарифам.