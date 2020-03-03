Собянин и Воробьев сделали проезд на транспорте 8 марта бесплатным для женщин

13:36
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В Международный женский день представительницы прекрасного пола смогут воспользоваться правом бесплатного проезда в общественном транспорте Москвы и Московской области. Решение об этом подарке женщинам приняли мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
Уточняется, что бесплатным в том числе будет проезд в электричках, за исключением поездов "Аэроэкспресса" до аэропортов.
"Немного забегая вперед – о подарке к 8 Марта. Мы договорились с Андреем Воробьевым, что в этот день проезд на общественном транспорте Москвы, Подмосковья и в пригородных электричках для всех женщин будет бесплатным. Парковка на столичных улицах 8 и 9 марта тоже будет бесплатной", – написал Собянин в социальной сети Twitter.
Ранее сообщалось, что припарковать машину на улицах столицы, входящих в зону городского платного парковочного пространства, можно будет бесплатно в честь Международного женского дня.
Парковка 8 и 9 марта будет бесплатной в том числе в местах с повышенным тарифом. Отмечается, что интенсивность движения транспорта в праздники традиционно снижается, поэтому бесплатные парковки не повлияют на загруженность дорог.
Плоскостные парковки со шлагбаумами останутся платными и продолжат работать в обычном режиме по действующим тарифам.
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