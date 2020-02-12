В Совфеде предложили ввести штрафы за парковку на газонах

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Совет Федерации внес инициативу о введении ответственности за парковку автомобилей на газонах и выброс мусора в неположенных местах, сообщает РИА Новости.

В верхней палате парламента затронули и вопрос запрета на распространение вейпов и аналогов снюсов. В Совете Федерации обсудили решение проблемы торговли в неустановленных местах.

Также парламентарии рассмотрели вопрос появления ответственности за нарушение тишины и порядка в ночное время. Все это обсуждается в рамках работы над проектом нового Кодекса об административных правонарушениях.



"К сожалению, ряд принципиальных моментов, о которых просят регионы, пока не учтен", – рассказала член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова.

Она отметила, что инициативы, исходящие от регионов, будут обобщены и направлены в межведомственную комиссию, занимающуюся разработкой нового КоАП.

Ранее в рамках работы над новым правовым документом предложили ввести ответственность за "семейно-бытовое дебоширство".

Также премьер-министр России Михаил Мишустин не поддержал идею об увеличении штрафов за превышение скорости на дорогах.