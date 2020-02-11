Сенаторы предложили наказывать россиян за семейные дебоши

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Совет Федерации предложил внести в проект Кодекса об административных правонарушениях ответственность за семейно-бытовое дебоширство. Об этом сообщает газета "Известия".

Предполагается, что наказание для дебоширов будет установлено в виде штрафа, обязательных работ или административного ареста. Новый пункт сенаторы предлагают внести в статью о мелком хулиганстве.

"Любое действие, попирающее права личности на спокойную и комфортную жизнь, следует ограничивать. Мера наказания должна соответствовать нанесенному ущербу, в том числе и моральному", – заявил первый зампред комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский.

Авторы проекта уточняют, что наказание за дебоширство в общественных местах уже установлено, его нужно распространить и на личное пространство. В министерстве юстиции с данной инициативой уже ознакомились.

Ранее сообщалось, что Совет Федерации разработал законопроект о профилактике семейно-бытового насилия, дающий суду право выдавать судебные предписания виновным в семейном насилии, запрещающие приближаться к пострадавшему.

Согласно документу, предлагается ограждать жертв домашнего насилия от агрессора посредством введения защитных и судебных защитных предписаний.

Ранее президент России Владимир Путин в рамках большой пресс-конференции отметил, что двояко относится к подобной инициативе, однако заверил, что выступает против любого насилия, в том числе в семье.

