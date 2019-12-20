Проект закона о домашнем насилии будет внесен в Госдуму до конца января

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Сроки внесения в Госдуму проекта закона о профилактике насилия в семейно-бытовой сфере сдвинуты на конец января следующего года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на автора инициативы, зампреда комитета нижней палаты парламента по вопросам семьи, женщин и детей Оксану Пушкину.

"До Нового года точно не внесем. До конца января обязаны. Работа продолжается", – заявила она.

По словам Пушкиной, в настоящий момент осуществляется нормальный и конструктивный процесс по доработке текста законопроекта.

Согласно документу, предлагается ограждать жертв домашнего насилия от агрессора посредством введения защитных и судебных защитных предписаний.

Ранее президент России Владимир Путин в рамках большой пресс-конференции отметил, что двояко относится к подобной инициативе, однако заверил, что выступает против любого насилия, в том числе и в семье.