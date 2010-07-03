Юрист прокомментировал законопроект о профилактике семейно-бытового насилия

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Юрист по семейному праву Людмила Александрова поддержала законопроект о профилактике семейно-бытового насилия. Об этом эксперт заявила в разговоре с Москвой 24.

"Такой закон необходим. Много случаев домашнего насилия, действительно проблема есть. В статье 25-й этого документа говорится о том, какую ответственность несет человек, совершивший насилие. В частности, нарушитель должен покинуть место совместного проживания. Думаю, формулировка расплывчатая", – говорит Александрова.





Людмила Александрова юрист по семейному праву Одно дело, если у нарушителя уже есть свое жилое помещение, другое – возможность снять квартиру или комнату. Теоретически это может сделать каждый. Вопрос в том, что, если у человека – собственника – нет работы, у него нет денег съехать. Вообще суд в таком случае должен принять решение исходя из конкретного случая.

Эксперт добавила, что "пресекательная" мера, по которой нарушитель должен покинуть жилье, будет законна, потому что она наложена судом и никак не нарушает Конституцию.

"В статье 55-й Конституции сказано, что права и свободы человека могут быть ограничены Федеральным законом только в той мере, которая необходима для защиты… нравственности и законных интересов других лиц. В данном случае эта мера будет законна, она наложена судом и является охраной прав и интересов пострадавших", – поясняет Александрова.

По словам юриста, нарушителя при этом никто не лишит права собственности на жилье.





Людмила Александрова юрист по семейному праву В проекте закона прописан срок, что предписание может быть выдано на период от 30 суток до 1 года. Отселение – просто временная ограничительная мера.

Ранее сообщалось, что Совет Федерации разработал законопроект о профилактике семейно-бытового насилия, дающий суду право выдавать судебные предписания виновным в семейном насилии, запрещающие приближаться к пострадавшему.

"Судебным защитным предписанием на нарушителя могут быть возложены следующие обязанности: покинуть место совместного жительства или место совместного пребывания с лицами, подвергшимися семейно-бытовому насилию, на срок действия судебного защитного предписания", – указано в документе.

Подобная норма будет действовать при наличии у нарушителя возможности проживать в ином помещении, в том числе по договору найма (поднайма), договору найма специализированного жилого помещения либо на любых иных основаниях в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Механизм действия нормы подразумевает, что нарушителю выдадут экземпляр защитного постановления и разъяснят права. Кроме того, гражданину укажут на возможные последствия за невыполнение предписания. Он также сможет его оспорить в вышестоящем органе.

В документе классифицируют ограничения, действующие по отношению к насильнику, например запрет на общение (в том числе по телефону и в интернете) и приближение к пострадавшему, его розыск.

С момента вынесения запреты будут действовать 30 суток. Законопроект предусматривает, что срок могут продлить до 60 суток, если есть вероятность повторения насильственных действий в отношении пострадавшего. При условии, что опасения в безопасности лица сохраняются, пострадавший может обратиться в органы внутренних дел за судебным защитным предписанием.

По словам одного из авторов законопроекта, зампреда комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксаны Пушкиной, семейно-бытовое насилие в документе определяется как "умышленное деяние... или угроза его совершения в отношении одного или нескольких близких родственников... если это деяние... причиняет вред жизни, здоровью и (или) имуществу таких близких родственников (лиц)". Депутаты планируют включить в это определение и насилие в отношении бывших супругов и сожителей.



Соболева Илона