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16:44

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Юрист прокомментировал законопроект о профилактике семейно-бытового насилия

Придется ли съехать. Какую ответственность понесут домашние тираны
общество безопасность эксклюзив

Фото: depositphotos/sdecoret

Юрист по семейному праву Людмила Александрова поддержала законопроект о профилактике семейно-бытового насилия. Об этом эксперт заявила в разговоре с Москвой 24.

"Такой закон необходим. Много случаев домашнего насилия, действительно проблема есть. В статье 25-й этого документа говорится о том, какую ответственность несет человек, совершивший насилие. В частности, нарушитель должен покинуть место совместного проживания. Думаю, формулировка расплывчатая", – говорит Александрова.

Одно дело, если у нарушителя уже есть свое жилое помещение, другое – возможность снять квартиру или комнату. Теоретически это может сделать каждый. Вопрос в том, что, если у человека – собственника – нет работы, у него нет денег съехать. Вообще суд в таком случае должен принять решение исходя из конкретного случая.
Людмила Александрова
юрист по семейному праву

Эксперт добавила, что "пресекательная" мера, по которой нарушитель должен покинуть жилье, будет законна, потому что она наложена судом и никак не нарушает Конституцию.

"В статье 55-й Конституции сказано, что права и свободы человека могут быть ограничены Федеральным законом только в той мере, которая необходима для защиты… нравственности и законных интересов других лиц. В данном случае эта мера будет законна, она наложена судом и является охраной прав и интересов пострадавших", – поясняет Александрова.

По словам юриста, нарушителя при этом никто не лишит права собственности на жилье.

В проекте закона прописан срок, что предписание может быть выдано на период от 30 суток до 1 года. Отселение – просто временная ограничительная мера.
Людмила Александрова
юрист по семейному праву

Ранее сообщалось, что Совет Федерации разработал законопроект о профилактике семейно-бытового насилия, дающий суду право выдавать судебные предписания виновным в семейном насилии, запрещающие приближаться к пострадавшему.

"Судебным защитным предписанием на нарушителя могут быть возложены следующие обязанности: покинуть место совместного жительства или место совместного пребывания с лицами, подвергшимися семейно-бытовому насилию, на срок действия судебного защитного предписания", – указано в документе.

Подобная норма будет действовать при наличии у нарушителя возможности проживать в ином помещении, в том числе по договору найма (поднайма), договору найма специализированного жилого помещения либо на любых иных основаниях в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Механизм действия нормы подразумевает, что нарушителю выдадут экземпляр защитного постановления и разъяснят права. Кроме того, гражданину укажут на возможные последствия за невыполнение предписания. Он также сможет его оспорить в вышестоящем органе.

В документе классифицируют ограничения, действующие по отношению к насильнику, например запрет на общение (в том числе по телефону и в интернете) и приближение к пострадавшему, его розыск.

С момента вынесения запреты будут действовать 30 суток. Законопроект предусматривает, что срок могут продлить до 60 суток, если есть вероятность повторения насильственных действий в отношении пострадавшего. При условии, что опасения в безопасности лица сохраняются, пострадавший может обратиться в органы внутренних дел за судебным защитным предписанием.

По словам одного из авторов законопроекта, зампреда комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксаны Пушкиной, семейно-бытовое насилие в документе определяется как "умышленное деяние... или угроза его совершения в отношении одного или нескольких близких родственников... если это деяние... причиняет вред жизни, здоровью и (или) имуществу таких близких родственников (лиц)". Депутаты планируют включить в это определение и насилие в отношении бывших супругов и сожителей.

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Соболева Илона

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