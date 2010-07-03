В ОП оценили возможное принятие нового закона о домашнем насилии

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Принятие нового закона о домашнем насилии может полностью уничтожить институт семьи, заявил член Общественной палаты России Павел Пожигайло.

"Принять закон о домашнем насилии – это фактически разрушить и без того немногочисленные семьи, убить демографию и деторождение. Этот закон не о защите женщин, там есть три статьи об экономическом, сексуальном и психологическом насилии. Фактически этот закон полностью лишает возможности воспитания в семье", – приводит слова Пожигайло Агентство "Москва".

Он отметил, что под действие закона, к примеру, попадают запрет на фастфуд для детей, а также пользование планшетом.

"И если соседи или кто-то еще посчитают, что есть какие-то основания, то они напишут в инспекцию, те выпишут ордер, и я два-три месяца не смогу подойти к своему ребенку", – добавил Пожигайло.

Он выразил мнение, что под видом заботы происходит манипуляция.

"Говорят, что 14 тысяч смертей в год от домашнего насилия, а потом выясняется, что половина – мужчины и 90% случаев произошли в результате алкоголизма и наркомании", – подчеркнул член ОП.

Санкт-Петербургский государственный университет ранее представил исследование, согласно которому конфликты между супругами составляют две трети случаев домашнего насилия в России.

Специалисты провели опрос более 1,6 тысячи россиян старше 18 лет по заказу Государственной думы с июля по сентябрь текущего года. Выяснилось, что каждый 40-й участник опроса за последний год подвергался насилию в семье. Две трети этих случаев приходятся на супружеские ссоры.

В минувшем году в ситуации с тяжкими преступлениями (убийствами и умышленным причинением тяжкого вреда здоровью) потерпевшими были признаны две трети мужчин и треть женщин.

В сентябре сенатор Екатерина Лахова, входящая в состав рабочей группы Совфеда по совершенствованию законодательства в сфере предупреждения и профилактики семейного насилия, заявила, что проект закона о профилактике домашнего насилия могут внести на рассмотрение Госдумы до конца октября.

