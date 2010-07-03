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15:28

Законопроект о профилактике домашнего насилия могут внести в ГД до конца октября

власть общество

15:28

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Фото: depositphotos/reginaavramova.gmail.com

Проект закона о профилактике домашнего насилия могут внести на рассмотрение Госдумы до конца октября. Предполагается, что окончательную редакцию законопроекта проработают в течение месяца, сообщила сенатор Екатерина Лахова, входящая в состав рабочей группы Совфеда по совершенствованию законодательства в сфере предупреждения и профилактики семейного насилия.

"На сегодняшний день есть текст, он в ближайшие дни будет официально разослан во все ведомства, которые в течение 20 дней должны дать свои замечания. Затем в течение 10 дней мы его доработаем, разработчики внесут законопроект на рассмотрение Госдумы. Это будет совместная работа", – приводит слова Лаховой ТАСС.

Она отметила, что основная проблема заключается в том, что законодатели, представители исполнительной власти и эксперты никак не могут определиться с единым понятием, что такое бытовое или домашнее насилие.

"Идут споры: дать бытовое насилие или домашнее, как назвать закон", – сказала она.

По словам Лаховой, после принятия соответствующего закона нужно проработать вопрос о реабилитационных мерах для жертв насилия.

"Это целое направление, которым необходимо будет заняться. Думаю, оно будет затратным и для субъектов РФ, потому что не в каждом регионе есть кризисные центры для женщин, как в Астрахани", - сказала парламентарий.

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко ранее поручила сенаторам проанализировать состояние законодательства и правоприменительной практики, касающейся семейного бытового насилия, чтобы принять меры для защиты женщин. Для проработки этого вопроса в верхней палате парламента создали рабочую группу.

В конце июля глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников сообщал, что рабочая группа нижней палаты парламента разрабатывает комплексные меры по решению проблемы домашнего насилия.

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власть общество

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