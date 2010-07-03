Две трети случаев домашнего насилия в России возникали между супругами

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Конфликты между супругами составляют две трети случаев домашнего насилия в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ).

Специалисты провели опрос более 1,6 тысячи россиян старше 18 лет по заказу Государственной думы с июля по сентябрь текущего года. Выяснилось, что каждый 40-й участник опроса за последний год подвергался насилию в семье. Две трети этих случаев приходятся на супружеские ссоры.

При этом с 2015 года число зарегистрированных преступлений, связанных с домашним насилием, сократилось почти на 17 тысяч. "В целом по России по зарегистрированным преступлениям, связанным с насилием на семейно-бытовой почве, у нас положительная динамика", – отмечается в исследовании.

В минувшем году в ситуации с тяжкими преступлениями (убийствами и умышленным причинением тяжкого вреда здоровью) потерпевшими были признаны две трети мужчин и треть женщин.

В сентябре сенатор Екатерина Лахова, входящая в состав рабочей группы Совфеда по совершенствованию законодательства в сфере предупреждения и профилактики семейного насилия, заявила, что проект закона о профилактике домашнего насилия могут внести на рассмотрение Госдумы до конца октября.

