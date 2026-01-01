Трамп пожелал на Новый год мир во всем мире

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп рассказал, что пожелал в Новом году мира во всем мире. Его слова приводит РИА Новости.

"Мир на земле", – ответил Трамп на вопрос, чего он пожелал добиться в предстоящем году.

Глава Белого дома встретил Новый год в своей резиденции в Мар-а-Лаго во Флориде.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что США могут в 2026 году заключить договоренность о нормализации отношений с Россией без участия Евросоюза из-за разногласий по стратегическим вопросам.

По словам Орбана, пока Трамп предпринимает усилия по урегулированию конфликта на Украине, европейские лидеры, наоборот, поставляют Киеву вооружение и ведут подготовку к войне.