22 новых городских вокзала построили на МЦД с 2019 года

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

С момента запуска московских центральных диаметров (МЦД) в столице построили 22 новых городских вокзала с понятной навигацией, безопасными переходами, лифтами, эскалаторами и просторными залами, сообщила пресс-служба Дептранса города.

Самыми востребованными стали вокзалы Славянский бульвар – 34,7 тысячи поездок за сутки, Нижегородский – 31,3 тысячи и Ховрино – 18,2 тысячи. Также с 2019 года были открыты городские вокзалы Стрешнево – 22,2 тысячи поездок за сутки, Сколково – 18,4 тысячи, Окружная – 16,8 тысячи, Новохохловская – 6,1 тысячи и Солнечная – 3,7 тысячи.

Кроме того, с начала работы МЦД к стандарту столичных городских вокзалов привели 28 станций. Лидерами по росту пассажирского потока после реконструкции оказались Нахабино – рост до 2,5 раза, Зеленоград-Крюково – до 1,8 раза и Железнодорожная – до 1,6 раза.

"Вместе с обновлением подвижного состава строим современные московские городские вокзалы и модернизируем существующую инфраструктуру. Сегодня в Москве и Подмосковье работают уже 88 городских вокзалов, 55 из которых – на МЦД. Рядом с ними активно возводят жилье и социальные объекты", – подчеркнул заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

В декабре 2025 года открылся городской вокзал Петровско-Разумовская. Он работает на первом маршруте Московских центральных диаметров (МЦД-1). Пассажиры могут менее чем за 5 минут пересесть на одноименные станции Серпуховско-Тимирязевской и Люблинско-Дмитровской линий метро и всего за 10 минут сделать пересадку между первым и третьим диаметрами.