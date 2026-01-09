Форма поиска по сайту

09 января, 10:39

Мэр Москвы

Сергей Собянин: транспортный хаб "Курская" становится еще комфортнее

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин заявил в мессенджере MAX, что транспортный хаб "Курская" становится еще комфортнее.

По словам мэра, данный хаб является одним из лидеров по пассажиропотоку в городе. В его состав входят Курский вокзал, станции второй и четвертой линий Московских центральных диаметров, метро "Курская" Арбатско-Покровской и Кольцевой линий, а также "Чкаловская" Люблинско-Дмитровской линии.
 
Собянин рассказал, что в сутки на участке совершается порядка 150 тысяч поездок, из которых треть приходится на МЦД и пригородные поезда. Однако градоначальник обратил внимание на то, что за последние годы хаб сильно изменился.

В частности, в период с 2021 по 2025 год на станции Москва-Пассажирская – Курская МЦД-2/МЦД-4 были модернизированы четыре и возведены еще две платформы. Одна из построенных платформ уже открыта для пассажиров четвертой линий Московских центральных диаметров.
 
Помимо этого, на станции была завершена реконструкция трех тоннелей, включая тот, который позволяет пассажирам выходить к исторической части Москвы. Кроме того, на Курской недавно открылся центр управления эксплуатацией и обновлена система управления движением составов МЦД-4.
 
В этом году в рамках утвержденного с РЖД плана будет завершена работа на московском городском вокзале Москва-Сити, Железнодорожная, Царицыно, Серп и Молот и Беговая.

В конце 2025 года Собянин и гендиректор – председатель правления РЖД Олег Белозеров открыли новый городской вокзал Петровско-Разумовская на МЦД-1. Мэр отметил, что данный проект ознаменует начало строительства транспортного хаба, который объединит сразу несколько станций.

Ожидается, что будущим транспортным хабом будут пользоваться практически 100 тысяч пассажиров в сутки. Пассажиры нового вокзала смогут менее чем за 5 минут пересесть на одноименные станции Серпуховско-Тимирязевской и Люблинско-Дмитровской линий метро, а всего за 10 минут сделать пересадку между первым и третьим диаметрами.

Собянин: на Петровско-Разумовской появилась пересадка между МЦД-1 и МЦД-3

