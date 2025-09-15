Сергей Собянин рассказал о создании московского городского вокзала Серп и Молот

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин рассказал в мессенджере MAX о создании московского городского вокзала Серп и Молот, который станет одним из крупнейших транспортных хабов.

Данный вокзал объединит пересадкой вторую и четвертую линии Московских центральных диаметров (МЦД-2 и МЦД-4), а также станции метро "Римская", "Площадь Ильича" и наземный транспорт.

Собянин отметил, что вокзал возводится почти с нуля. Он появится на месте старых платформ и будет отвечать современным требованиям комфорта. В результате у более чем 200 тысяч жителей Лефортово и Таганского района появится опорная транспортная точка для ежедневных поездок.



В настоящее время специалисты осуществляют монтаж металлоконструкций и инженерных сетей конкорса, а также выполняют отделку платформ гранитом. Вместе с тем работы по обустройству контактных сетей реализованы уже на 40%.

В будущем на платформах установят навесы, а в подземных переходах под железнодорожными путями будут оборудованы лифты для маломобильных пассажиров. Помимо этого, планируется благоустроить близлежащую территорию. Рядом с вокзалом появится пространство для прогулок и отдыха.

Градоначальник напомнил, что в будние дни на МЦД совершается до 1,6 миллиона поездок. С момента запуска первых диаметров доля передвижений внутри Москвы увеличилась примерно в три раза и достигла почти полумиллиона в сутки.

"Московские центральные диаметры работают по принципу "наземного метро", на них реализованы все сервисы по стандартам Московского транспорта", – отметил Собянин.

Ранее в Москве утвердили проект планировки транспортного узла "Лухмановская" с одноименной станцией Некрасовской линии метро. Территория расположена в Косино-Ухтомском районе. Вдоль нее проходит Московский скоростной диаметр (МСД), а рядом находятся улицы Красковская, Лухмановская и Дмитриевского.

Проект предусматривает строительство спортивного объекта, многофункционального комплекса и торгово-развлекательного центра. Также планируется реконструировать прилегающие дороги, создать паркинг и дополнительные остановки для общественного транспорта.

