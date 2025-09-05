05 сентября, 10:59Мэр Москвы
Собянин: более 12 млн человек посетили Северный речной вокзал после обновления
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Более 12 миллионов человек посетили Северный речной вокзал за пять лет его работы после обновления. На его площадках прошло уже свыше 1,5 тысячи мероприятий, рассказал Сергей Собянин в мессенджере MAX.
В рамках работ специалисты восстановили фонтаны, скульптуры, росписи, фарфоровые медальоны, шпиль с подвижным механизмом и главный декоративный элемент – звезду шпиля, украшенную 700 самоцветами.
"Этот уникальный памятник архитектуры вернул себе звание одного из важнейших транспортных объектов нашего города. Его причалы уже приняли и отправили в путешествие больше миллиона пассажиров", – написал Собянин.
Благодаря развитой инфраструктуре Северный речной вокзал стал любимым местом отдыха москвичей, где можно посетить ручей, имитирующий Канал имени Москвы, выставочное пространство Музея транспорта и смотровую площадку на крыше.
Кроме того, там благоустроили набережную, детские и спортивные площадки, а также сделали летний кинотеатр под открытым небом и пляж с бассейнами.
На территории вокзала организовывают бесплатные активности, городские праздники и масштабные фестивали. Зимой открыты каток, аттракционы и лыжная трасса. Одним из самых ярких событий года стал фестиваль "Парк Света".
В ближайшие годы, по словам мэра столицы, планируется продолжать развивать территорию вокзала, создавать новые современные зоны отдыха и занятия спортом.
Ранее Музей транспорта Москвы открыл выставку "Железные леди" на Северном речном вокзале. Она будет работать до конца ноября. Экспозиция посвящена тоннелепроходческим комплексам и женщинам, строившим метро. Посетители познакомятся с архивными фотографиями, рабочими инструментами, а также интервью героинь выставки.
