В ГД выступили против замены врачей на ИИ-технологии

Использование технологий искусственного интеллекта (ИИ) в медицине должно быть направлено на помощь докторам, а не на их замену. Об этом РИА Новости заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

Как указал депутат, передовые нейросети действительно анализируют большие объемы данных быстрее людей. При этом ИИ делает только общие выводы, которые не учитывают индивидуальные особенности пациента. Итогом может стать неверный диагноз, а следовательно, неправильный подход к лечению.

"Здоровье – самое ценное, что есть у каждого из нас. И доверять его лечение нужно человеку, а не машине", – подчеркнул Леонов.

По его словам, возможности ИИ не могут подорвать авторитет врача. Тем не менее депутат считает необходимым уже сейчас выработать законодательные механизмы для контроля за применением технологий искусственного интеллекта.

"Важно держать руку на пульсе и следить за развитием ИИ, чтобы сбалансировать стремительно развивающиеся технологии с реальной пользой и безопасностью для пациентов", – отметил Леонов.

Он добавил, что вопрос о регулировании ИИ стал темой для обсуждений не только в Госдуме, но и в российском правительстве.

Ранее сообщалось, что цифровая платформа "МосМедИИ", предоставляющая доступ к столичным сервисам для анализа медицинских изображений, помогла региональным медучреждениям с 10 миллионами исследований. Отмечалось, что за последние 5 лет Москва накопила значительный опыт в применении искусственного интеллекта в здравоохранении.