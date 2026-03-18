18 марта, 12:02

Политика

В ГД выступили против замены врачей на ИИ-технологии

Использование технологий искусственного интеллекта (ИИ) в медицине должно быть направлено на помощь докторам, а не на их замену. Об этом РИА Новости заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

Как указал депутат, передовые нейросети действительно анализируют большие объемы данных быстрее людей. При этом ИИ делает только общие выводы, которые не учитывают индивидуальные особенности пациента. Итогом может стать неверный диагноз, а следовательно, неправильный подход к лечению.

"Здоровье – самое ценное, что есть у каждого из нас. И доверять его лечение нужно человеку, а не машине", – подчеркнул Леонов.

По его словам, возможности ИИ не могут подорвать авторитет врача. Тем не менее депутат считает необходимым уже сейчас выработать законодательные механизмы для контроля за применением технологий искусственного интеллекта.

"Важно держать руку на пульсе и следить за развитием ИИ, чтобы сбалансировать стремительно развивающиеся технологии с реальной пользой и безопасностью для пациентов", – отметил Леонов.

Он добавил, что вопрос о регулировании ИИ стал темой для обсуждений не только в Госдуме, но и в российском правительстве.

Ранее сообщалось, что цифровая платформа "МосМедИИ", предоставляющая доступ к столичным сервисам для анализа медицинских изображений, помогла региональным медучреждениям с 10 миллионами исследований. Отмечалось, что за последние 5 лет Москва накопила значительный опыт в применении искусственного интеллекта в здравоохранении.

В Москве запустили проект "Умная госпитализация"

Главное

Чем опасны клещи Хиаломма?

Хиаломма ведет себя агрессивно

Убежать от такого спринтера сложно

Читать
закрыть

Почему москвичи полюбили кафе при храмах?

Тренд связан с тем, что подобные кафе стали активно замечать в СМИ

В таких пространствах работают дизайнеры и художники, создавая места, куда хочется приходить

Читать
закрыть

Как закон о регулировании ИИ отразится на пользователях?

Мера кардинально изменит правила игры на рынке нейросетей

Создаются условия, при которых глобальным игрокам будет сложно работать в России легально

Читать
закрыть

Что известно о предложении направлять не желающих рожать женщин к психологу?

Минздрав предложил ввести репродуктивную диспансеризацию

Если женщина не хочет детей, специалист поможет разобраться и вывести на другие психологические моменты

Читать
закрыть

Почему мужчины жалуются на жизнь на первом свидании?

Нагрузка из-за неопределенности в современном мире заставляет мужчин испытывать дискомфорт

Мужчины стали более чувствительными: они могут говорить о том, что их беспокоит, открыто

Читать
закрыть

Как выстроить удаленную работу в условиях ограничений интернета?

Следует оценить ресурсы: в частности, посмотреть остатки мобильного трафика

Если сбой затягивается, надо письменно уведомить работодателя

Читать
закрыть

Как открытие нового подтипа рака изменит лечение пациентов?

Открытие позволяет искать новые пути улучшения лечения

Специалисты смогут выделить подгруппу больных с неблагоприятным прогнозом

Читать
закрыть

Могут ли запретить "обвинительные" публикации в СМИ?

В Кремле пока нет позиции по этому вопросу

В Госдуме призывают перестать придумывать новые запреты для журналистов

Читать
закрыть

