ТАСС: Европейская конфедерация бадминтона отказала спортсменам РФ в приглашении на ЧЕ

Европейская конфедерация бадминтона приняла решение не приглашать российских спортсменов, выступающих в нейтральном статусе, на чемпионат Европы, запланированный на апрель. Об этом ТАСС сообщил источник.

"Руководство Badminton Europe приняло решение отказать россиянам по причине "невозможности обеспечить безопасность". С белорусами такая же история. Их безопасности тоже якобы что-то могло угрожать", – рассказал собеседник агентства.

Европейский чемпионат по бадминтону состоится в испанском городе Уэльва с 6 по 12 апреля. Испания ранее успешно принимала различные спортивные мероприятия с участием россиян и белорусов, при этом безопасность спортсменов всегда была обеспечена.

Четыре российских бадминтониста – Родион Алимов, Максим Оглоблин, Анастасия Боярун и Дарья Харлампович – в настоящее время имеют нейтральный статус.

Ранее Европейская конфедерация волейбола (CEV) допустила молодежные сборные России до участия в международных соревнованиях под своей эгидой. Спортсмены смогут выступать под флагом и с гимном страны.

