18 марта, 12:13

ТАСС: Европейская конфедерация бадминтона отказала спортсменам РФ в приглашении на ЧЕ

Фото: ТАСС/ЕРА/Julian Perez

Европейская конфедерация бадминтона приняла решение не приглашать российских спортсменов, выступающих в нейтральном статусе, на чемпионат Европы, запланированный на апрель. Об этом ТАСС сообщил источник.

"Руководство Badminton Europe приняло решение отказать россиянам по причине "невозможности обеспечить безопасность". С белорусами такая же история. Их безопасности тоже якобы что-то могло угрожать", – рассказал собеседник агентства.

Европейский чемпионат по бадминтону состоится в испанском городе Уэльва с 6 по 12 апреля. Испания ранее успешно принимала различные спортивные мероприятия с участием россиян и белорусов, при этом безопасность спортсменов всегда была обеспечена.

Четыре российских бадминтониста – Родион Алимов, Максим Оглоблин, Анастасия Боярун и Дарья Харлампович – в настоящее время имеют нейтральный статус.

Ранее Европейская конфедерация волейбола (CEV) допустила молодежные сборные России до участия в международных соревнованиях под своей эгидой. Спортсмены смогут выступать под флагом и с гимном страны.

Российских паралимпийцев чествовали на Красной площади

Читайте также


спорт

Главное

Чем опасны клещи Хиаломма?

Хиаломма ведет себя агрессивно

Убежать от такого спринтера сложно

Читать
закрыть

Почему москвичи полюбили кафе при храмах?

Тренд связан с тем, что подобные кафе стали активно замечать в СМИ

В таких пространствах работают дизайнеры и художники, создавая места, куда хочется приходить

Читать
закрыть

Как закон о регулировании ИИ отразится на пользователях?

Мера кардинально изменит правила игры на рынке нейросетей

Создаются условия, при которых глобальным игрокам будет сложно работать в России легально

Читать
закрыть

Что известно о предложении направлять не желающих рожать женщин к психологу?

Минздрав предложил ввести репродуктивную диспансеризацию

Если женщина не хочет детей, специалист поможет разобраться и вывести на другие психологические моменты

Читать
закрыть

Почему мужчины жалуются на жизнь на первом свидании?

Нагрузка из-за неопределенности в современном мире заставляет мужчин испытывать дискомфорт

Мужчины стали более чувствительными: они могут говорить о том, что их беспокоит, открыто

Читать
закрыть

Как выстроить удаленную работу в условиях ограничений интернета?

Следует оценить ресурсы: в частности, посмотреть остатки мобильного трафика

Если сбой затягивается, надо письменно уведомить работодателя

Читать
закрыть

Как открытие нового подтипа рака изменит лечение пациентов?

Открытие позволяет искать новые пути улучшения лечения

Специалисты смогут выделить подгруппу больных с неблагоприятным прогнозом

Читать
закрыть

Могут ли запретить "обвинительные" публикации в СМИ?

В Кремле пока нет позиции по этому вопросу

В Госдуме призывают перестать придумывать новые запреты для журналистов

Читать
закрыть

