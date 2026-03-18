Песков заявил, что Путин помиловал 23 женщины из-за просьб общественников

Владимир Путин помиловал 23 осужденных женщины благодаря просьбам общественников, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Вопросы, которые задавались и поднимались перед президентом, не остались без реакции", – сказал представитель Кремля.

О том, что Путин подписал указ о помиловании 17 марта рассказал глава Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Валерий Фадеев. Он напомнил, что вопрос о возможной амнистии или помиловании обсуждался на встрече с президентом в декабре прошлого года.

Фадеев добавил, что у помилованных есть дети и родственники – участники спецоперации. Имена женщин не раскрывались, поскольку это персональные данные.