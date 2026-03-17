Фото: kremlin.ru

Владимир Путин подписал указ о помиловании 23 женщин, сообщил глава Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Валерий Фадеев.

Он напомнил, что вопрос о возможной амнистии или помиловании обсуждался на встрече с президентом в декабре – член СПЧ Ева Меркачева попросила провести новогоднюю амнистию для инвалидов и женщин с детьми, которые впервые осуждены за тяжкие и ненасильственные преступления.

В результате Путин помиловал 23 женщины. Фадеев добавил, что у них есть дети и родственники – участники спецоперации. Имена женщин не раскрываются, поскольку это персональные данные.

"Хотелось бы больше, наверное, но тем не менее это не мало, потому что помилования обычно проходят почти индивидуально", – заключил глава СПЧ.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 18 осужденных, 15 из которых являются фигурантами дел об экстремизме. Уточнялось, что большая часть помилованных, а именно 11 человек, – женщины. У 6 из них есть дети, в том числе с инвалидностью, которым требуется медицинская реабилитация.

