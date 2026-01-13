Освобожденный из парижской тюрьмы баскетболист Касаткин заключил контракт с "Енисеем"

Фото: РИА Новости/ФСБ РФ

Российский баскетболист Даниил Касаткин, которого освободили из тюрьмы во Франции, стал игроком красноярского баскетбольного клуба "Енисей". Об этом сообщается в телеграм-канале клуба Единой лиги ВТБ.

В клубе отметили, что соглашение с форвардом будет действовать до конца сезона-2026/27. Касаткин 13 января уже побывал на тренировке московского клуба Единой лиги ВТБ МБА-МАИ. За него он выступал с 2021 по 2025 год.

Касаткина задержали 10 июля 2025 года. Вашингтон заподозрил его в соучастии в хакерских атаках. Затем суд отклонил ходатайство баскетболиста об освобождении из тюрьмы под судебный надзор до принятия решения по запросу об экстрадиции.

В ночь на 8 января 2026 года Касаткин был освобожден из тюрьмы и вернулся в Москву. Стало известно, что его обменяли на гражданина Франции Лорана Винатье (признан в РФ иноагентом), которого помиловал Владимир Путин.

