08 января, 15:26

Спорт

Российского баскетболиста Касаткина отпустили из тюрьмы во Франции

Фото: ТАСС/Максим Константинов

Российский баскетболист Даниил Касаткин был освобожден из тюрьмы во Франции в ночь на 8 января. Он вернулся в Москву, сообщил РИА Новости его адвокат Фредерик Бело.

"Благодаря упорной работе адвокатов Даниил Касаткин сегодня ночью был отпущен из тюрьмы и вышел на свободу, его посадили на самолет, и он уже приземлился в Москве", – отметил он.

Как подчеркнул адвокат, суд Франции одобрил решение об экстрадиции спортсмена в США, однако премьер-министр страны Себастьен Лекорню не подписал распоряжение.

О задержании Касаткина стало известно 10 июля 2025 года. По данным СМИ, он находился под арестом с 21 июня.

США заподозрили его в соучастии в хакерских атаках с помощью программ-вымогателей. Баскетболисту грозило до 25 лет тюремного заключения, из которых 5 лет по делу о компьютерном мошенничестве и 20 – за электронное мошенничество.

Хакерская группировка, куда якобы входил спортсмен, совершила атаки на 900 организаций, в том числе на 2 федеральных учреждения в США. Касаткин отверг все обвинения.

В августе суд без объяснения причин отклонил ходатайство баскетболиста об освобождении из тюрьмы под судебный надзор до принятия решения по запросу об экстрадиции.

