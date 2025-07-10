Захарова прокомментировала задержание баскетболиста Касаткина во Франции

Фото: ТАСС/Максим Константинов

Российское посольство в Париже уже занимается ситуацией с задержанием во Франции баскетболиста Даниила Касаткина. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, пишет ТАСС.

Других комментариев или деталей она не привела.

По данным СМИ, российский спортсмен был задержан в парижском аэропорту, куда он прибыл, чтобы сделать предложение своей девушке. Задержание баскетболиста произошло по запросу США.

Уточняется, что Касаткин находится под арестом с 21 июня по подозрению в участии в хакерской группе, которая при помощи программ-вымогателей совершила атаки на 900 организаций, в том числе на два федеральных учреждения в США.

Сам спортсмен отвергает все обвинения. Его адвокат подчеркивал, что ранее Касаткин купил подержанный компьютер, который могли взломать злоумышленники, чтобы действовать под чужим именем.

