AFP: российского баскетболиста Касаткина задержали во Франции по запросу США

02:53Спорт
Фото: ТАСС/Максим Константинов
Российский баскетболист Даниил Касаткин был задержан во Франции по запросу из США, сообщает агентство Agence France-Presse.
По информации издания, Касаткин находится под арестом с 21 июня. Его задержали в аэропорту Парижа, куда он прилетел, чтобы сделать предложение своей девушке.
Соединенные Штаты подозревают спортсмена в соучастии в хакерских атаках с помощью программ-вымогателей. Хакерская группа, в которую якобы входил Касаткин, совершила атаки на 900 организаций, в том числе на два федеральных учреждения в США.
На слушаниях в суде баскетболист отвергает все обвинения в свой адрес. Его адвокат Фредерик Бело заявил, что ранее Касаткин купил подержанный компьютер, который мог быть взломан и продан ему злоумышленниками, чтобы действовать под чужим именем.
Адвокат добавил, что ходатайствовал об освобождении спортсмена под залог, но безуспешно. Сейчас Касаткину грозит экстрадиция в Соединенные Штаты.
Ранее полицейские в США задержали российского хоккеиста клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александра Алексеева. Спортсмена доставили в полицейский участок из-за заявления очевидца о драке возле одного из заведений в округе Арлингтон в штате Вирджиния.
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