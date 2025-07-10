AFP: российского баскетболиста Касаткина задержали во Франции по запросу США

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Российский баскетболист Даниил Касаткин был задержан во Франции по запросу из США, сообщает агентство Agence France-Presse.

По информации издания, Касаткин находится под арестом с 21 июня. Его задержали в аэропорту Парижа, куда он прилетел, чтобы сделать предложение своей девушке.

Соединенные Штаты подозревают спортсмена в соучастии в хакерских атаках с помощью программ-вымогателей. Хакерская группа, в которую якобы входил Касаткин, совершила атаки на 900 организаций, в том числе на два федеральных учреждения в США.

На слушаниях в суде баскетболист отвергает все обвинения в свой адрес. Его адвокат Фредерик Бело заявил, что ранее Касаткин купил подержанный компьютер, который мог быть взломан и продан ему злоумышленниками, чтобы действовать под чужим именем.

Адвокат добавил, что ходатайствовал об освобождении спортсмена под залог, но безуспешно. Сейчас Касаткину грозит экстрадиция в Соединенные Штаты.

Ранее полицейские в США задержали российского хоккеиста клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александра Алексеева. Спортсмена доставили в полицейский участок из-за заявления очевидца о драке возле одного из заведений в округе Арлингтон в штате Вирджиния.



