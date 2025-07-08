Суд Амстердама продлил заключение футболиста Промеса

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Апелляционный суд Амстердама продлил заключение бывшего футболиста "Спартака" Квинси Промеса и отложил рассмотрение его дела до 2026 года, передает ТАСС.

Суд провел 8 июля досудебное слушание по вопросу дальнейшего заключения спортсмена. По итогам заседания было принято решение продлить содержание футболиста под стражей в ожидании судебного разбирательства над ним.

Председательствующий судья Роб Хефферт, оглашая решение инстанции, пояснил, что обстоятельств, которые бы оправдывали необходимость освобождения из-под стражи, не установлены.

Дело отложили на неопределенный срок, следующее слушание состоится не раньше следующего года. В качестве причины такого решения Хефферт назвал необходимость проведения дополнительных следственных действий за пределами Нидерландов.

Как отметило агентство, футболист присутствовал на заседании. Оно носило открытый характер, однако съемка была запрещена.

Адвокат спортсмена Джем Полат во время заседания ходатайствовал о проведении слушания за закрытыми дверьми, но позже отозвал свою просьбу. В своей речи юрист настаивал на освобождении Промеса из-за под стражи, аргументируя тем, что из-за широкой известности футболиста в Нидерландах и других странах он не сможет совершить побег.

В свою очередь, представитель нидерландской прокуратуры выступил против освобождения обвиняемого из-под стражи. По его мнению, в таком случае спортсмен сможет скрыться от правосудия в другом государстве.

Сам Промес, отвечая на вопросы суда, отрицал обвинения и говорил о своей невиновности.

В 2023 году Промесу предъявили обвинение в нападении на двоюродного брата. Тогда ему назначили 1,5 года колонии. Спустя время суд Амстердама приговорил футболиста к шести годам лишения свободы по делу о контрабанде наркотических веществ.

В феврале прошлого года футболиста задержали во время прохождения пограничного контроля в аэропорту Дубая, однако в мае отпустили. В июне 2025-го Промеса арестовали в Дубае, а затем экстрадировали в Нидерланды.