Суд Амстердама отклонил почти все запросы защиты Промеса по двум делам

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Почти все запросы защиты бывшего футболиста московского "Спартака" Квинси Промеса были отклонены апелляционным судом Амстердам, сообщает ТАСС со ссылкой на данные инстанции.

Правозащитники спортсмена не смогут задать вопросы следственному судье и провести допрос трех свидетелей по делу о нападении футболиста на двоюродного брата.

В рамках расследования дела о контрабанде запрещенных веществ суд позволил допросить четырех бельгийских свидетелей. При этом отклонены запросы на получение сообщений из мессенджера SkyECC и на доступ и приобщение новых данных к делу.

В прошлом году Промеса обвинили в нападении на двоюродного брата. Его приговорили к 18 месяцам колонии. Позже суд Амстердама назначил ему еще 6 лет лишения свободы по делу о контрабанде наркотиков.

Футболиста задержали в ходе прохождения пограничного контроля в аэропорту Дубая в феврале 2024 года. Поводом для этого, по версии журналистов, стало местное правонарушение. В мае Промеса освободили из-под стражи.

