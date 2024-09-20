Суд по экстрадиции футболиста Промеса из ОАЭ в Нидерланды может пройти в ноябре

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Суд по вопросу экстрадиции бывшего футболиста московского "Спартака" Квинси Промеса из ОАЭ в Нидерланды может состояться в Дубае в ноябре, сообщил ТАСС со ссылкой на представителя прокуратуры Нидерландов Деп Краумер.

В Нидерландах Промеса обвиняют в контрабанде наркотиков, за что, по словам Краумера, была запрошена экстрадиция.

Представитель прокуратуры отметила, что полной уверенности в проведении слушанья в ноябре нет.

В 2023 году Промеса признали виновным в нападении на двоюродного брата. Его приговорили к 18 месяцам колонии. Позже суд Амстердама избрал ему еще 6 лет лишения свободы по делу о контрабанде наркотиков.

Футболиста задержали в ходе прохождения пограничного контроля в аэропорту Дубая в феврале 2024 года. Поводом для этого, по версии журналистов, стало местное правонарушение. В мае Промеса освободили из-под стражи.

Позже футбольный клуб "Спартак" объявил об окончании контракта с футболистом. Пресс-служба команды сообщила, что 30 июня срок действия контракта с нидерландским спортсменом истек. В начале сентября Квинси Промеса приняли в состав дубайского "Юнайтед".