"Спартак" объявил об окончании контракта с Промесом

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Срок действия контракта нидерландского футболиста Квинси Промеса с московским клубом "Спартак" истек 30 июня, передает пресс-служба команды.

По данным ФК, спортсмен полностью пропустил вторую часть сезона ввиду личных причин, из-за которых он не смог вернуться в РФ после сборов в Объединенных Арабских Эмиратах.

"К сожалению, эти обстоятельства по-прежнему в силе, и говорить на данном этапе о возобновлении выступления Квинси в клубе не представляется возможным", – отмечается в сообщении.

При этом клуб выразил надежду на возвращение к этому вопросу.

В свою очередь, в МИД Нидерландов РИА Новости заявили, что Промес не обращался за консульской помощью в Дубае.

В 2023 году Промеса признали виновным в нападении на двоюродного брата и приговорили к 18 месяцам колонии. Позже суд Амстердама избрал ему еще 6 лет лишения свободы по делу о контрабанде наркотиков.

Футболиста задержали в ходе прохождения пограничного контроля в аэропорту Дубая 29 февраля 2024 года. Поводом для этого, по версии журналистов, стало местное правонарушение. Однако в мае Промеса освободили из-под стражи.