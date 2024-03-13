13 марта, 14:43Спорт
В "Спартаке" сообщили, что Промес не вернется в РФ в ближайшее время
Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
Нидерландский нападающий Квинси Промес, выступающий за московский футбольный клуб "Спартак", пока не может вернуться в Россию. Рассмотрение обстоятельств, препятствующих этому, может занять время, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу клуба.
"Клуб находится в контакте с представителями игрока", – добавили там.
В конце февраля дубайские правоохранители задержали футболиста во время прохождения им пограничного контроля в международном аэропорту Аль-Мактум. По данным СМИ, его доставили в полицейский участок за местное правонарушение, а не за уголовное дело в Нидерландах.
Также журналисты сообщали, что футболист находится под домашним арестом в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), а нидерландская прокуратура ведет с ОАЭ переговоры об экстрадиции спортсмена.
В прошлом году в Нидерландах Промеса признали виновным в нападении на двоюродного брата, которое произошло в 2020 году, суд назначил ему 18 месяцев колонии. Спустя время спортсмен направил апелляцию по делу, однако приговор суда остался без изменений.
В свою очередь, амстердамский суд также избрал Промесу меру пресечения в виде шести лет лишения свободы за контрабанду наркотиков. А в феврале 2024 года игрока "Спартака" объявили в международный розыск, но Нидерланды пока не добились экстрадиции.
Нападающий "Спартака" Квинси Промес объявлен в международный розыск
Читайте также
- В "Спартаке" заявили, что задержанный в ОАЭ Промес пропустит матч против "Зенита"
- Наперегонки с законом: что грозит игроку "Спартака" Промесу, объявленному в розыск