В "Спартаке" сообщили, что Промес не вернется в РФ в ближайшее время

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Нидерландский нападающий Квинси Промес, выступающий за московский футбольный клуб "Спартак", пока не может вернуться в Россию. Рассмотрение обстоятельств, препятствующих этому, может занять время, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу клуба.

"Клуб находится в контакте с представителями игрока", – добавили там.

В конце февраля дубайские правоохранители задержали футболиста во время прохождения им пограничного контроля в международном аэропорту Аль-Мактум. По данным СМИ, его доставили в полицейский участок за местное правонарушение, а не за уголовное дело в Нидерландах.

Также журналисты сообщали, что футболист находится под домашним арестом в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), а нидерландская прокуратура ведет с ОАЭ переговоры об экстрадиции спортсмена.

В прошлом году в Нидерландах Промеса признали виновным в нападении на двоюродного брата, которое произошло в 2020 году, суд назначил ему 18 месяцев колонии. Спустя время спортсмен направил апелляцию по делу, однако приговор суда остался без изменений.

В свою очередь, амстердамский суд также избрал Промесу меру пресечения в виде шести лет лишения свободы за контрабанду наркотиков. А в феврале 2024 года игрока "Спартака" объявили в международный розыск, но Нидерланды пока не добились экстрадиции.

Нападающий "Спартака" Квинси Промес объявлен в международный розыск