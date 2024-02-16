Что грозит объявленному в розыск футболисту "Спартака" Квинси Промесу

Прокуратура Амстердама объявила футболиста московского "Спартака" Квинси Промеса в международный розыск. Это произошло после того, как форвард получил на родине шесть лет тюрьмы за контрабанду наркотиков. Как теперь сложится судьба звезды столичного клуба – в материале Москвы 24.

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Фото: AP Photo/Rui Vieira

О том, что футболист московского "Спартака" Квинси Промес объявлен в международный розыск, журналистам 16 февраля сообщил официальный представитель прокуратуры Амстердама Франклин Ваттимена. Это произошло после того, как Окружной суд столицы Нидерландов приговорил нападающего к шести годам тюрьмы по делу о контрабанде наркотиков. При этом изначально обвинение требовало наказания в виде девяти лет лишения свободы. Промес в момент вынесения решения находился вместе со своей командой на сборах в ОАЭ.





Франклин Ваттимен официальный представитель прокуратуры Амстердама Прокуратура пыталась доставить его в Нидерланды и приняла для этого меры. Однако это пока не привело к его экстрадиции.

Ваттимен заявил, что Нидерланды со своей стороны никак не могут повлиять на ситуацию с выдачей Промеса, так как зависят в этом деле от других стран. В то же время в беседе с ТАСС он уточнил: в розыск подала местная прокуратура, и об ордере на арест по линии таких международных ведомств, как Европол и Интерпол, речи не идет. Вероятность обращения к властям РФ по вопросу экстрадиции спортсмена Ваттимен не прокомментировал.

Ранее защита Промеса заявляла, что обжалует вынесенный приговор. Апелляцию суд пока не получил, на это у адвокатов есть две недели, сообщили в ведомстве. Сторона игрока информирует "Спартак" о ходе процесса, подчеркнули в пресс-службе клуба. При этом прокуратура Нидерландов наложила арест на девять принадлежащих футболисту объектов недвижимости, которые находятся на его родине, говорится в материале газеты De Telegraaf.



Промес получил шесть лет тюрьмы за то, что, по версии следствия, в 2020 году вложил 200 тысяч евро в операцию по провозу двух партий наркотиков весом 650 и 720 килограммов. Одну из них в итоге перехватили в порту бельгийского Антверпена. Следствие установило, что футболист планировал заработать на всей операции шесть миллионов евро. Ранее Промеса осудили на полтора года за то, что летом 2020-го он напал с ножом на двоюродного брата.

"Уголовный преступник"

Фото: 123RF/AP Photo/Pavel Golovkin

Ветеран "Спартака" и сборной СССР Евгений Ловчев в своем телеграм-канале призвал клуб поддержать Квинси Промеса в ситуации с приговором на родине футболиста. Также он признался, что не верит в объективность решения нидерландского суда.

"Вижу, как сейчас ведут по отношению к России, никаким законом там и не пахнет, есть фактор беззакония по отношению к России просто потому, что там так решили. Я читаю и слышу – как только русский, так сразу идет трактовка справедливости так, как кому-то выгодно. И аргументация простая: мы так решили", – написал он.

Схожую точку зрения высказал и другой бывший игрок "Спартака" Валерий Гладилин. Для него нет сомнений, что Промес должен остаться в РФ.

"В этом роль играет и политика: хотят наказать известную личность из России, показать остальным футболистам, что сюда ехать не надо. "Спартаку" надо идти до конца в этом деле, потому что Промес стал легендой клуба. Не сомневаюсь, что ему надо продолжать жизнь в России. Если срок будет, поиграет здесь сколько сможет", – заявил Гладилин в разговоре с "Чемпионатом".

Однако почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков в беседе с РИА Новости отметил, что если Промес что-то натворил, то за это "надо отвечать".

Вячеслав Колосков почетный президент Российского футбольного союза В России ему бы дали лет пятнадцать. Трудно понять. Ощущение, что у человека просто нет мозгов, и отсюда такое вопиющее нарушение закона. Нормальный, умный человек, имея такой хороший контракт, перспективы, никогда бы на это не пошел.

Резко по делу Промеса высказался и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. По его мнению, Квинси играет в России не из-за любви к "Спартаку", а в надежде скрыться от правосудия.

"Квинси Промес – уголовный преступник, порадуемся за российский футбол. Будет скрываться от правосудия у нас и приносить пользу "Спартаку". Ура! Радость переполняет нас, и слезы радости заливают декольте. Мы молодцы! Хорошо хоть ума хватило гражданство ему не присваивать", – заявил он в разговоре с Metaratings.ru.

От суда не уйдет?

Фото: AP Photo/Pavel Golovkin

Юрист Андрей Князев заявил "Матч ТВ", что Квинси Промеса элементарно не успеют экстрадировать из ОАЭ, где он находится на сборах вместе со "Спартаком". По словам эксперта, в России он будет в безопасности.

"Из ОАЭ, думаю, просто не успеют экстрадировать. Решение прокуратуры Амстердама сначала нужно перевести на арабский язык, и пока это решение дойдет почтой по международным каналам, не успеют, он уже уедет. После такого вердикта Промес вряд ли уже сможет появляться в странах вроде Европейского союза", – сказал Князев.





Андрей Князев юрист В любом случае сейчас затруднено какое-либо международное сотрудничество. Из таких стран, как Нидерланды, пока нам не выдают даже людей, у которых серьезные уголовные преступления вроде убийства. И Россия не выдает кого-либо. Поэтому Россия – самое безопасное для него место.

Юрист Игорь Бушманов в беседе со "Спорт-Экспрессом" также отметил, что оснований для задержания Промеса в Эмиратах пока нет, так как на изучение документов об экстрадиции нужно время. Россия же, по его мнению, не станет выдавать игрока на его родину.

"У нас нет никакого соглашения по уголовно-гражданским делам. Это прерогатива генерального прокурора и его заместителя. Но поскольку Нидерланды потенциально для нас недружественная страна, скорее всего, такой вопрос будет решен отрицательно. На территории России у Промеса нет оснований опасаться за свою судьбу", – сказал Бушманов.

В комментарии РИА Новости юрист уточнил, что, по его мнению, дело рассматривается "в политической плоскости". Формально Промес на данный момент остается невиновным, так как решения суда еще не вступили в силу. Не исключено, что после апелляции он даже сможет добиться отмены приговора, объяснил эксперт.