В "Спартаке" отреагировали на видео с футболистом Промесом из отдела полиции

Фото: телеграм-канал "ФК "Спартак-Москва"

Глава пресс-службы футбольного клуба "Спартак" Дмитрий Зеленов прокомментировал появление в соцсетях скандального видео с нидерландским нападающим Квинси Промесом. Его слова передает Sport24.

На распространившихся в Сети кадрах запечатлен Промес в отделе полиции. Сообщалось, что спортсмен устроил скандал в ОВД, куда попали его друзья с подозрением на наркотические опьянение. На кадрах видно, как спортсмен возмущается и громко кричит на полицейских.

Как утверждает Зеленов, у футболиста не было никаких конфликтов с сотрудниками полиции. На данный момент, по словам главы пресс-службы "Спартака", Промес находится в расположении команды и готовится к матчу с "Крыльями Советов".

"Видео, о котором идет речь – годичной давности. Тогда Квинси действительно приезжал выяснять, что произошло с его товарищами. На этом видео не видно никаких противоправных действий, четко ничего не слышно", – заявил Зеленов.

Ранее сообщалось, что Промеса в Нидерландах подозревают в причастности к контрабанде наркотических средств. Мужчину обвинили в передаче 250 тысяч евро наркоторговцу для покрытия долга, который появился после кражи 400 килограммов кокаина в июле 2019 года.

Вместе с этим голландский суд признал футболиста виновным в том, что он нанес удар ножом своему двоюродному брату. Уточнялось, что родственник получил удар чуть ниже коленной чашечки. По этому делу Промеса арестовали в 2020 году, однако позже отпустили.

19 июня стало известно, что нидерландского футболиста признали виновным в нападении на брата. Ему назначили наказание в виде лишения свободы на 18 месяцев.

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