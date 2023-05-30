Полузащитника "Спартака" Промеса обвинили в причастности к контрабанде кокаина – СМИ

Фото: телеграм-канал "ФК "Спартак-Москва"

Нидерландского футболиста московского футбольного клуба "Спартак" Квинси Промеса обвинили в участии в контрабанде наркотиков, сообщает NU со ссылкой на прокуратуру Нидерландов.

Отмечается, что Промеса обвиняют в передаче 250 тысяч евро наркоторговцу для покрытия долга, который появился после кражи 400 килограммов кокаина в июле 2019 года.

Как уточняет издание, Промес также подозревается в нанесении ножевых ранений двоюродному брату. Как сообщалось, он получил удар ножом чуть ниже коленной чашечки. Промеса арестовали по данному делу в 2020 году, но позднее выпустили из-под стражи. Слушания по обоим делам пройдут в Амстердаме 5 июня.

Ранее сообщалось, что бывшего футболиста "Спартака" Душана Петковича задержали за контрабанду 115 килограммов кокаина на сумму 10 миллионов евро. В рамках операции правоохранители вскрыли сеть ОПГ. В Нидерландах задержали двоих сербских граждан, в Бельгии и Люксембурге – еще троих.