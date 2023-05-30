Госдума приняла поправки об ответственности за пропаганду оборота наркотиков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Госдума приняла в первом чтении пакет законопроектов, которые вводят ответственность за пропаганду незаконного оборота и потребления наркотиков в виде штрафов или лишения свободы. Документы размещены в электронной базе.

Согласно поправкам, максимальное наказание за пропаганду может составить до 2 лет лишения свободы. В данный момент статья 6.13 КоАП предусматривает ответственность за пропаганду наркотических средств, а авторы инициативы предлагают изменить ее название и распространить действие на пропаганду незаконного оборота наркотиков.

За подобное правонарушение, совершенное в Сети, но не содержащее признаков уголовно наказуемого деяния, предлагается ввести штраф до 30 тысяч рублей. В случае если пропагандой наркотиков занималось должностное лицо, его обяжут выплатить штраф в размере до 100 тысяч рублей. Также ему может грозить дисквалификация на срок до 2 лет.

Отмечается, что индивидуальным предпринимателям может грозить штраф до 100 тысяч рублей, а юридическим лицам – до 1,5 миллиона рублей. Помимо этого, им может грозить приостановка деятельности до 90 суток.

Также в Госдуме предложили ввести в Уголовный кодекс РФ новую статью 230.3, согласно которой гражданам, пропагандирующим незаконный оборот наркотиков, может грозить штраф до 50 тысяч рублей, принудительные работы или лишение свободы на срок до 2 лет.

В документе подчеркивается, что уголовное наказание может грозить тем, кто ранее привлекался к административной ответственности за аналогичное деяние.

Ранее МВД РФ утвердило критерии по оценке информации в Сети о наркотиках и их распространении для внесения в реестр запрещенных сайтов. Таким образом, если на ресурсах содержится информация о месте приобретения веществ и она сопровождается сленговым наименованием, то сайт внесут в список запрещенных.

В критерии входят в том числе сведения по созданию условий, в которых будет повышаться урожайность наркотических растений, информация о местах их культивирования в природе и другое, указали в ведомстве.

