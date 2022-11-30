Экс-футболиста "Спартака" Петковича задержали за контрабанду кокаина на 10 млн евро – СМИ

Фото: телеграм-канал Baza

Бывшего футболиста московского "Спартака" Душана Петковича задержали с партией около 115 килограммов кокаина на сумму свыше 10 миллионов евро, сообщает РИА Новости.

Сын покойного футболиста и тренера Илии Петковича был задержан 26 ноября в рамках расследования деятельности целого ОПГ, действовавшего на территории нескольких стран.

Всего в международной операции Europol и Eurojust совместно с прокуратурой Сербии, Агентством безопасности и информации и МВД в Нидерландах задержали двоих сербских граждан, в Бельгии и Люксембурге – еще троих.

У задержанных в Бельгии нашли партию более чем в 100 килограммов кокаина. Наркотики были скрыты в пакетах в 22 бетонных плитах. При задержанных в Нидерландах было оружие и деньги.

Всем задержанным вменяется создание преступной группы для незаконного распространения наркотиков. Дело ведет отделение сербской прокуратуры по организованной преступности.

Ранее в аэропорту Пулково задержали наркокурьера, который доставил партию "жидкого" кокаина из Бразилии.

Сообщалось, что мужчина перевозил наркотик общим весом 1 килограмм в 32 контейнерах, сокрытых в его ЖКТ. При этом, как отмечалось, за перевозку запрещенного вещества ему заплатили 300 тысяч рублей.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!